Meteoroloji 24 ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Batı Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise kuvvetli kar şeklinde görülecek yağışlar için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Özellikle Antalya çevrelerinde şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun doğusunda ise yoğun kar yağışı beklenirken; "Rüzgarın Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına şeklinde eseceği, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği" açıklandı.

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAPIDA: DOĞA ALARMA GEÇTİ

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli, Antalya’da ise şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Rüzgarın hızının yer yer 70 kilometreye çıkacağı belirtilirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski ve iç bölgelerde buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tetikte olması gerektiği bildirildi.

İŞTE KAR BEKLENEN İLLER

Güneydoğu Anadolu geneli ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, özellikle eğimli alanlardaki kar örtüsünün oluşturabileceği tehlikelere karşı yetkililer tarafından uyarılar peş peşe geldi.

24 ŞEHİRDE "SARI" ALARM: KIŞ SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan 24 ilin listesi de netleşti.

Bu iller; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye olarak açıklandı.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma, don ve sel baskınlarına karşı tedbir alması isteniyor.