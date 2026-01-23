  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!" Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp
Yerel Meteoroloji 24 ili sarı kodla uyardı
Yerel

Meteoroloji 24 ili sarı kodla uyardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meteoroloji 24 ili sarı kodla uyardı

Yurt genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Meteoroloji 24 il için kuvvetli kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunarak "sarı kod" yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Batı Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise kuvvetli kar şeklinde görülecek yağışlar için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Özellikle Antalya çevrelerinde şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun doğusunda ise yoğun kar yağışı beklenirken; "Rüzgarın Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına şeklinde eseceği, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği" açıklandı.

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAPIDA: DOĞA ALARMA GEÇTİ

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli, Antalya’da ise şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Rüzgarın hızının yer yer 70 kilometreye çıkacağı belirtilirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski ve iç bölgelerde buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tetikte olması gerektiği bildirildi.

İŞTE KAR BEKLENEN İLLER

Güneydoğu Anadolu geneli ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, özellikle eğimli alanlardaki kar örtüsünün oluşturabileceği tehlikelere karşı yetkililer tarafından uyarılar peş peşe geldi.

24 ŞEHİRDE "SARI" ALARM: KIŞ SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan 24 ilin listesi de netleşti.

Bu iller; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye olarak açıklandı.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma, don ve sel baskınlarına karşı tedbir alması isteniyor.

Dondurucu soğuklar havlu gidiyor: Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e "Bahar" müjdesi!
Dondurucu soğuklar havlu gidiyor: Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e "Bahar" müjdesi!

Yerel

Dondurucu soğuklar havlu gidiyor: Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e "Bahar" müjdesi!

Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı
Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı

Yerel

Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı

Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat
Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat

Yerel

Meteoroloji açıkladı! Çığ, bulanma ve dona dikkat

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23