Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak? 2022 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzünü yakından takip edenlerin merakla beklediği bu doğa olayını gece gözlemleyerek seyretmek mümkün. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen perseid meteor yağmuru, ağustos ayı gece saatleri boyunca gökte görsel şölen oluşturacak. Peki, meteor yağmurları ne zaman, saat kaçta, 2022 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Meteor yağmuru nedir?

Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.

Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Meteor yağmuru ne zaman?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak. 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışığın az olduğu yerlerden daha rahat izlenecek.

Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?

Türkiye’de meteor yağmuru hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan -yani ışıksız bölgelerde- izlenebilecek.