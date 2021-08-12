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Gündem Meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?
Gündem

Meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye’den çıplak gözle izlenebiliyor. Meteor yağmurunun gerçeklemesine az bir süre kaldığı için insanlar meteor yağmurunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 17:37:00 -
Meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atan meteor yağmurlarını izlemek isteyenler kişiler meteor yağmurunun ne zaman meydana geleceğini sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid Meteor Yağmuru, temmuz - ağustos ayları arasında yaşanıyor. Meteor yağmuru, 13 - 14 Ağustos'ta ise maksimum seviyeye ulaşıyor. Normalde saatte 5-10 tane göktaşı görülebilirken, 13-14 Ağustos tarihlerinde bu sayı 60'a yükseliyor. Meteor yağmurunu görebilmek için saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor.

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