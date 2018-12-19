Mete Yılmaz CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başan adayı oldu
Mete Yılmaz CHP Pınarbaşı belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Ispartailçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu?19 Aralık 2018 Çarşamba 09:34
Mete Yılmaz CHP Pınarbaşı belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu?
CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Karaman ilçe belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Mete Yılmaz CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başan adayı oldu.
Kastamonu ilçe belediye başkan adayları
CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başkan adayı Mete Yılmaz
CHP Kastamonu Çatalzeytin belediye başkan adayı Mahir Muhlis Acar
CHP Kastamonu Azdavay belediye başkan adayı Mehmet Emin Tuncay
CHP Kastamonu Cide belediye başkan adayı Mehmet Eşref Mutlu
CHP Kastamonu Taşköprü belediye başkan adayı Ahmet Kesim
CHP Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer
CHP Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen
CHP Kastamonu Araç belediye başkan adayı Satılmış Sarıkaya
CHP Kastamonu Hanönü belediye başkan adayı Yılmaz Karakoç
CHP Kastamonu Küre belediye başkan adayı Emrullah Sezer
CHP Kastamonu Daday belediye başkan adayı Hasan Fehmi Taş
CHP Kastamonu Abana belediye başkan adayı Erfain Tekin
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