Mete Yılmaz CHP Pınarbaşı belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Karaman ilçe belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Mete Yılmaz CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başan adayı oldu.

Kastamonu ilçe belediye başkan adayları

CHP Kastamonu Pınarbaşı belediye başkan adayı Mete Yılmaz

CHP Kastamonu Çatalzeytin belediye başkan adayı Mahir Muhlis Acar

CHP Kastamonu Azdavay belediye başkan adayı Mehmet Emin Tuncay

CHP Kastamonu Cide belediye başkan adayı Mehmet Eşref Mutlu

CHP Kastamonu Taşköprü belediye başkan adayı Ahmet Kesim

CHP Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer

CHP Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen

CHP Kastamonu Araç belediye başkan adayı Satılmış Sarıkaya

CHP Kastamonu Hanönü belediye başkan adayı Yılmaz Karakoç

CHP Kastamonu Küre belediye başkan adayı Emrullah Sezer

CHP Kastamonu Daday belediye başkan adayı Hasan Fehmi Taş

CHP Kastamonu Abana belediye başkan adayı Erfain Tekin