Mete Yarar'dan sosyal medyayı sallayan Selçuk Bayraktar çıkışı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG için Türk askerine pusu kuran terörist Ceren Güneş, TBMM'de ağırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın iftira attığı SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'la ilgili Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar'ın kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

"Onu savunmayacağım da kimi savunacağım?"

Yarar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Öyle de herkese kimseyi yedirmeyiz. Avukatlıksa avukatlık, siper almaksa siper alma. Benim bugün sahadaki çocuklarımın hayatını kurtaran bir projeyi yapan adamı savunmayacağım da onunla ilgili birşey söylemeyeceğim de kimin için söyleyeceğim. PKK'lının binlerce avukatı varken milli adamın avukatlığını yapacağım. Bu madalyadır kardeşim madalya. Evet avukatıyım kardeşim tarafım. Bu adam gençliği sağda solda gezmek olabilirdi. Bu adamlar Şırnak'ta aylarca karların içinde bu işi yapabilmek için durdular.