Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Libya’daki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mete Yarar, Libya’da neler olduğunu yorumladı. Askeri hazırlığa dikkat çeken Mete Yarar, hazırlık safhasının askeri operasyonlarda en zor kısım olduğunu belirtti.

Hazırlık safhasında inşaatların yapıldığını aktaran Mete Yarar, büyük lojistik sevkiyatların da o zaman yapıldığına dikkat çekti.

Libya’da 3 aşamadan bahseden Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz gibi görünen bu safha, aslında operasyonların en zor kısmıdır!’ ifadelerini kullandı.

Libya’da son durum

Mete Yarar’ın Libya açıklaması gündeme gelirken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, tüm ülkede ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Türkiye'nin desteğiyle savaşın gidişatının değiştiği Libya'da askeri güçlere tüm operasyonların durdurulma talimatı verildi.