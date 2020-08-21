  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz gibi görünen bu safha, aslında operasyonların en zor kısmıdır!’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:33:00 -

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Libya’daki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mete Yarar, Libya’da neler olduğunu yorumladı. Askeri hazırlığa dikkat çeken Mete Yarar, hazırlık safhasının askeri operasyonlarda en zor kısım olduğunu belirtti.

Hazırlık safhasında inşaatların yapıldığını aktaran Mete Yarar, büyük lojistik sevkiyatların da o zaman yapıldığına dikkat çekti.

Libya’da 3 aşamadan bahseden Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz gibi görünen bu safha, aslında operasyonların en zor kısmıdır!’ ifadelerini kullandı.

Libya’da son durum

Mete Yarar’ın Libya açıklaması gündeme gelirken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, tüm ülkede ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Türkiye'nin desteğiyle savaşın gidişatının değiştiği Libya'da askeri güçlere tüm operasyonların durdurulma talimatı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti
Siyaset

Davutoğlu’na ağır darbe! Teşkilat dağıldı, hepsi istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Partinin Ankara ilk teşkilatının tamamı..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı