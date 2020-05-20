Mete Yarar’dan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler harekete geçti
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, NATO’nun Libya açıklamasını değerlendirdi. Mete Yarar, ‘Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler pastadan pay kapmak için destek açıklaması yapıyor’ dedi.
NATO Genel Sekreteri geçen hafta UMH'yi arayarak destek vereceklerini söyledi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Türkiye’nin bölgede daha güçlü konuma gelmesi bazı ülkeleri harekete geçirdi.
Mete Yarar bu duruma, ‘Türkiye ile oyunun değiştiğini görenler pastadan pay kapmak için destek açıklaması yapıyor’ dedi.