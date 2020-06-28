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Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yaşanan bu olay Türkiye için travmadır

Yerli ve milli savunma sanayii alanındaki gelişmeleri değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ‘1974’teki yaşanan olay aslında Türkiye için büyük bir travmadır’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 14:08:00 -

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yerli ve milli savunma sanayii alanındaki gelişmeleri gazeteci Ezgi Aşık’a değerlendirdi.

Mete Yarar şunları söyledi:

Biz millet olarak gururumuza düşkünüz. Yıllarca özellikle askeri malzeme tedariki konusunda hem ABD’nin hem AB’nin NATO ülkeleri dahil olmak üzere çifte standartı yaşamışız. Yani 1974’teki yaşanan olay aslında Türkiye için büyük bir travmadır. Ambargonun gelmesi ve daha sonraki süreçler… PKK ile mücadelede kullanılacak ekipmanlara ambargonun gelmesi de bu ülkenin gururunu kırmıştır.

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Yorumlar

Hasan

Mete sen neye yararsin
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serdar-1.

Bay Yarar,1974 kıbrıs çıkarmasında Sn.Ecevit bütün dünyayı karşısına alaraktan harekatı yapmıştı.Milletinden tek kuruş bir yardım talep etmedi.
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