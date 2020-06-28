Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yaşanan bu olay Türkiye için travmadır

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yerli ve milli savunma sanayii alanındaki gelişmeleri gazeteci Ezgi Aşık’a değerlendirdi.

Mete Yarar şunları söyledi:

Biz millet olarak gururumuza düşkünüz. Yıllarca özellikle askeri malzeme tedariki konusunda hem ABD’nin hem AB’nin NATO ülkeleri dahil olmak üzere çifte standartı yaşamışız. Yani 1974’teki yaşanan olay aslında Türkiye için büyük bir travmadır. Ambargonun gelmesi ve daha sonraki süreçler… PKK ile mücadelede kullanılacak ekipmanlara ambargonun gelmesi de bu ülkenin gururunu kırmıştır.