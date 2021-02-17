Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, "ETA'yı bitiren IRA'yı bitiren toplumların ayağa kalkmasıdır. Toplumlar ayağa kalktığı için ETA ve IRA silah bıraktı. Ne yaptık arkadaşlar?" diyerek tepki gösterdi.

Yarar'ın açıklamaları şöyle:

Toplum şunu soruyor, Kandil niye hergün Türkiye'deki siyasi seçimle ilgili rahat konuşabiliyor? Sorusunu bana soruyor. Türkiye'deki seçimleri manipüle edebiliyor. Ondan sonra konuşuyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Bir tarafta asker terörle mücadele ediyor. Diğer tarafta seçimlerle kendine güç devşiren bir terör örgütü var. Siz DAEŞ'in dünyadaki seçimlerde şuna oy verin buna oy verin dediğini gördünüz mü? Biz kelimeleri gevelediğimiz için insanlarımız şehit oluyor. Örnek vereceğim. ETA Barcelona'da bir saldırı yaptı milyonlarca insan yürüdü. Aynı şekilde IRA'da da bunlar oldu.

13 şehitimiz için bir milyon insan yürüyüş yapar mıydı?

Pandemi olmasaydı Türkiye'de 13 şehitimiz için bir milyon insan yürüyüş yapar mıydı. Bakın parti söylemiyorum. Benim söylediğim bir kez daha sölüyorum yürümezdik. Daha önce de yürümedik. İktidarda olan partinin tabiki sorumluluğu var. Teröre mesafe koymak için iktidara gelmeye gerek yok. Bu gelinen noktadan sonra sorduğumuz soru şu, Gara'daki olay nasıldı? Ben de bunu soruyorum bu teröristler 13 insanımızı nasıl şehit etti? Çünkü pasifliğimizi biliyorlar. Bu olayları unutacağız. Türkiye'de askerlerimizin kaçırıldığını bilmiyorduk diyen bir kesim var. Diyarbakır annelerini görseydiniz haberiniz olurdu.

ETA'yı bitiren IRA'yı bitiren toplumların ayağa kalkmasıdır

Diyarbakır annelerine AK Parti anneleri adını taktılar. Niye biriniz bile onların yanına gitmedi. Sizi engelleyen konu ne? Herkes bir aynaya baksın. Ayanaya bakıp herkes ne hatasının olduğunu görsün. 16 şehit verildi. Hala bizim orada askerlerimiz var mıydı? diyorlar. Türkiye'de ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz yapıyormuş gibi yapıyoruz. ETA'yı bitiren IRA'yı bitiren toplumların ayağa kalkmasıdır. Toplumlar ayağa kalktığı için ETA ve IRA silah bıraktı. Ne yaptık arkadaşlar?