Mete Yarar'dan can alıcı Kılıçdaroğlu sorusu: Niye CHP'nin başında tutuyorsunuz?

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın adaylığı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yarar açıklamasında, ''CHP'ye yakın olan gazeteciler, CHP'ye yakın olan televizyon kanalında Kılıçdaroğlu'nun olmaması üzerine onlarca konuşma yapabiliyorlar. Şimdi ben şöyle soruyorum. Bir genel başkan CHP'nin başına gelmeye layık ama Cumhurbaşkanlığına gelmeye layık değil mi? O zaman niye CHP'nin başında tutuyorsunuz? Sonuçta insan önce kendi seçmenine layık olur...'' ifadelerine yer verdi.