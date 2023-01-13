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Teknoloji Mete Yarar Yunanların en çok korktuğu sistemi açıkladı
Teknoloji

Mete Yarar Yunanların en çok korktuğu sistemi açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Yunanların en çok korktuğu yerli ve milli sistemi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 16:08:00 - 2023-01-13 16:09:06

Haber Global ekranlarında Başak Şengül'ün sunumuyla ekranlara gelen 'Mesele' programına Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu.

Programda Türk savunma sanayinin geliştirdiği teknolojiler anlatılırken, Mete Yarar Ege'de gerginlik halinde olduğumuz Yunanistan'ın en çok korktuğu Türk sistemini açıkladı.

"Her şeyi fırlatabiliyorsunuz"

Mete Yarar, Türkiye'nin gelişen teknoljisinde Yunanlıları en çok tedirgin eden sistemin MİDLAS olduğunu söyledi.

MİDLAS'ın bir dikine fırlatma sistemi olduğunu söyleyen Yarar, "Bu gemilerde, sabit yerlerde ve denizaltılarda kullanabileceğimiz bir sistem. Özelliği şu; bundan isterseniz hava savunma füzesi, isterseniz bir seyir füzesi her şeyi fırlatabiliyorsunuz" dedi.

Türkiye'nin İ sınıfı gemisinde bu sistemin kullanılacağını fakat ABD'nin ambargo koyduğunu belirten Yarar, "Ortak bir projeyle bu dikine fırlatma sistemi hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

Mete Yarar, bu sistemle birlikte Türkiye'nin sayısız füze fırlatma kabiliyetine kavuşabileceğini söyledi.

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