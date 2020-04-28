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Gündem

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, koronavirüs salgını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi değiştirmek için İran'a saldıracağını söyledi.

2020-04-28 20:00:00 -
Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmak için bir hamleye ihtiyaç duyacağını söyledi.

Mete Yarar, 24 Tv'de ekranlara gelen 'Kayıt Dışı' porgramında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yarar, koronavirüs gündemi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazanmak için İran'a saldıracağını belirterek, "Benim tek korkum şudur. Trump, seçimi kazanmak için bir hamle yapacak. Aslında bu bir ihtiyaç olacak. Trump'ın hamlesi Çin olamaz. Ben İran için bir hamle yapacağını düşünüyorum. Bu olay coğrafyamız için iyi olmayacak. Bütün ABD Başkanları seçimleri kazanmak için bu tarz hamleler yapıyor. Maalesef ülkemizin de bulunduğu coğrafya için hiç iyi olmayacak. Bu durumdan endişe duyuyorum" dedi.

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