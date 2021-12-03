Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Memleket Aşkına” programının yeni bölümünde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Metin Gürcan'a yönelik 'siyasi casusluk' iddialarına, 'siyasi operasyon' tepkisini masaya yatırdı.

Superhaber'de yer alan habere göre Mete Yarar, "Bu ülkenin yüzlerce askeri, 2010’daki askeri casusluk kumpasında tutuklandığında hiç bu kadar ses çıkmış mıydı? Bazıları, ‘Rapor yazmak, satmak suç mu?’ diyor. Peki burada bir gariplik yok mu? Yazdıklarını maille gönderir, paranı havaleyle alırsın. AVM otoparkında zarf değişmeler mantıklı mı? Sıradan biri değil, Özel Kuvvetler’de çalışmış. ABD’lilerin 4 Temmuz eğlencesine katıldığı için Özel Kuvvetler’den gönderildi, sonra bursla ABD’de eğitime gitti. Bu tek kişilik bir iş değil, arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Biz yavaş yavaş şemayı göreceğiz. RAND Corporation'ın Türkiye raporunda adına tam 39 kere atıf yapılan biri partiye alınırken hiç mi, ‘Bu nedir arkadaş?’ denilmez?" ifadelerini kullandı.