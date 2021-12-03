  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil
Gündem

Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:07:00 -
Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Memleket Aşkına” programının yeni bölümünde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Metin Gürcan'a yönelik 'siyasi casusluk' iddialarına, 'siyasi operasyon' tepkisini masaya yatırdı.

Superhaber'de yer alan habere göre Mete Yarar, "Bu ülkenin yüzlerce askeri, 2010’daki askeri casusluk kumpasında tutuklandığında hiç bu kadar ses çıkmış mıydı? Bazıları, ‘Rapor yazmak, satmak suç mu?’ diyor. Peki burada bir gariplik yok mu? Yazdıklarını maille gönderir, paranı havaleyle alırsın. AVM otoparkında zarf değişmeler mantıklı mı? Sıradan biri değil, Özel Kuvvetler’de çalışmış. ABD’lilerin 4 Temmuz eğlencesine katıldığı için Özel Kuvvetler’den gönderildi, sonra bursla ABD’de eğitime gitti. Bu tek kişilik bir iş değil, arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Biz yavaş yavaş şemayı göreceğiz. RAND Corporation'ın Türkiye raporunda adına tam 39 kere atıf yapılan biri partiye alınırken hiç mi, ‘Bu nedir arkadaş?’ denilmez?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu
Gündem

CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Mehmet Sevingen'den yine gündemi değiştirecek a..
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Ekonomi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın kritik adımı sonrası Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son du..
Narın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Narın faydaları nelerdir?

Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay