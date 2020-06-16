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Mete Yarar 'Karşımıza sadece Yunanistan'ı çıkartmayacaklar' dedi ve o ülkeleri sıraladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Libya'da yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:00:00 -
Mete Yarar 'Karşımıza sadece Yunanistan'ı çıkartmayacaklar' dedi ve o ülkeleri sıraladı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Libya'da Fransa, Mısır ve Yunanistan tarafından Türkiye'ye karşı bir ittifak kurulduğunu söyledi.

Gazeteci İsmail Halis'e konuk olan Mete Yarar dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mete Yarar, Libya'da çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini söyleyerek "Çatışmanın kaçınılmaz olduğu bir ihtimale doğru gidiliyor. Libya'da gittikçe ana merkezden uzaklaşılan bir yere doğru gidiliyor. Vatiyye Üssü çok korunaklı bir üs, eton sığınakları çok güçlü, birçok saldırıyı durduracak yapıya sahip ama Sirte'de yapılacak bir operasyonda önem teşkil etmez. Bizi şu üç günde oldu bittiye sürüklemeye çalışıyorlar. Karşımıza sadece Yunanistan'ı çıkartmayacaklar. Fransa arka planda, önde Mısır ve Yunanistan var. Bir deniz sıkıştırmasına doğru gidiliyor. S-400'lerin nasıl avantaj sağladığını sahada göreceğiz. S-400'leri Bodrum tarafına kurulduğunda Ege ve Doğu Akdeniz için büyük avantaj sağlayacaktır" dedi.

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Yorumlar

kubilay.

S-400 lerin aktif faaliyete geçmesine rusya izin verecekmi,çünkü rusya libyayı her koşulda destekliyor.
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mehmet

KİMSE KAFA YORMASIN,RUSYA LİBYAYI DESTEKLİYOR,ONUN İÇİN RUSYANIN DEDİĞİ OLUR.
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