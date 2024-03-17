Mete Yarar ilk kez öyle bir bilgi verdi ki: Fransa'nın korkulu rüyası haline geldi! Çatır çatır ateşleniyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Haber Global ekranlarında savunma sanayii gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde üretimini gerçekleştirdiği motorlara ilişkin konuşan Mete Yarar, bu alanda artık öncü ülkeler arasına girmeye başladığımızı açıkladı.

Fransızların korkulu rüyası haline geldi

Yarar yaptığı açıklamada, "Deniz motorlarıyla ilgili yüzlerce motor sayamazsınız. Farklı farklı motorlar üretilmeye başlandı. Bizim mesela zırhlı araçlarda kullanılan motorları ürettik. Bunlar sivil sektörde de kullanılabilecek. Mesela traktör, ağır iş makineleri filan. KALE AR-GE'nin son dönemde ürettiği tüm füzeleri ateşlenmeye başladı. Çakır, ATMACA hepsi ateşleniyor. Çünkü motoru biz yaptık. KTJ1750 yapılırken Fransızlar bize bunları satmayı kesti. 5-6 yıllık bir hikaye bu. Bunu yaptıktan sonra Fransızların korkulu rüyası haline geldi. Çünkü bu yapılan Fransızlarınkinden çok daha iyi. Bu tesisler ve mühendisler olunca biz çatır çatır ürün seyrediyoruz" ifadelerini kullandı.



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