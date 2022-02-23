Mete Yarar: Haritaya bakınca içim ürperiyor

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik harekatı başlattığı dün akşamki konuşması ve Biden'ın bölgeye yönelik sözlerine dikkat çeken Mete Yarar " Biden da, Putin de Karadeniz'deki denizaltılardan, gemilerden söz etti. Karadeniz'de en fazla denizaltısı da gemisi de olan biziz. Karadeniz'e en büyük kıyısı olan ülke biziz." dedi.

"Türkiye'nin Esad ile sorunu yoktu sorunun göbeğine oturduk"

" Türkiye'nin aldığı S-400'leri bu kadar bahane eden ABD bundan sonra yaşanacak süreçlerde Türkiye'yi yeniden sıkıştırmaya çalışır mı" sorusunu yönelten Mete Yarar, "Biden'ın, Türkiye'ye Erdoğan'a bakışı, Suriye'de hala PYD'ye devam etmesini hatırlatarak Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile de iyi ilişkileri olmasına rağmen tıpkı Suriye'de Türkiye'nin Esad ile sorunu yok iken nasıl sorunun tam göbeğine oturduk. Şimdi aynı yere bakıyorum içimi gerçekten ürpertiyor." dedi.

"Türkiye ile ABD arasında keşke tek sorun F-35 olsa"

"Bu yaşanan süreçlerin bedelini bu toplum ödememeli" diyen Yarar, Antalya ve Ege bölgesindeki otelcilerin bugün "Ukrayna - Rusya savaşı çıkarsa ne olacak" sorusuna odaklandığını belirtirken NATO'nun içinde bulunan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi ülkelerinin toplamının fbir Türkiye ordusu yapmıyor. Buna rağmen Türkiye'ye ambargonun her türlüsünü yapıyorlar. Deniz Kuvvetleri'nin bire bir önceliğini bildiğin halde Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan tüm silah sistemlerine ambargo uyguluyor. F-35'ten vazgeçtik, sattıkları F-16'nın programını vermiyor. Türkiye ile ABD arasında keşke tek sorun F-35 olsa. F-35'in çok daha ötesinde bir ambargo yiyoruz. " dedi.

"Tıpkı Irak ve Suriye gibi olacak"

Mete Yarar geçmişte Suriye'ye yönelik iş dünyası ile yapılan bir toplantıda "kriz ne zaman biter sorusuna Irak'ı örnek göstererek cevap verdiğini, bugün de iş dünyasına Ukrayna ve Rusya'ya yönelik çalışma yapan iş dünyasına aynı tavsiyede bulundu: Tıpkı Irak ve Suriye gibi olacak.