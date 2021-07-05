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Gündem Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi
Gündem

Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba desteğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 23:42:00 - 2021-07-05 23:43:31

 yeniakit.com.tr 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Katar'ın emperyalistlerin oyununu bozduğu ortaya çıktı.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba desteğini açıkladı.

Her krizde ve zor anında Türkiye'nin yanında duran kardeş ülke Katar'ın şimdi de savaş uçaklarını TSK'nın emrine verdiği belirten Mete Yarar, uçaklar arasında Fransız savaş uçağı Rafale'nin de bulunduğu söyledi. 

Türkiye'nin yanında durmasını hazmedemeyen emperyalistlerin Katar'ı hedef aldığını açıklayan Mete Yarar, 1974 Kıbrıs Harekatı'nda Libya'nın Türkiye'nin yanında durmasıyla Katar'ın Türkiye'yi desteklemesinin aynı şey olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

Sütçü İmamın torunu

Emperyalistlerin müslüman ülkemdeki dostları boş yere saldirmiyormus Katar'a derdiniz ne sizin katar ile zilletciler açıklayınca biz de bilelim ağa babalarını saldir diyor..........,
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