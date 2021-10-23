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Gündem Mete Yarar açıkladı! MİT'in Mossad operasyonunda bomba ayrıntı!
Gündem

Mete Yarar açıkladı! MİT'in Mossad operasyonunda bomba ayrıntı!

MİT, 15 Mossad ajanını yakalayarak İsrail'in itibarına büyük darbe vurdu. Emekli albay ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, operasyonla ilgili dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 23:49:00 -

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir yıl boyunca takip ettiğ 15 Mossad ajanını kıskıvrak yakaladı. Operasyon İsrail'in kendini güçlü göstermek için yürüttüğü itibar çalışmalarına büyük darbe vurdu.

Güvenlik Politikalı Uzmanı Mete Yarar ise operasyona dair çok ilginç bilgiler paylaştı. Yarar, MİT'in İsrail ajanlarını takip ederken başka ajanları da atlattığını söyledi. Ayrıca Mossad uluslararası ağının da MİT tarafından deşifre edilmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

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