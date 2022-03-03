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Spor Mete Kalkavan ultra lüks aracını bakın nereye park etti! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mete Kalkavan ultra lüks aracını bakın nereye park etti! Sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan'ın İstanbul Göktürk'te lüks aracını yaya geçidine park ettiği görüntü sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Deneyimli hakeme tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 20:28:00 -
Mete Kalkavan ultra lüks aracını bakın nereye park etti! Sosyal medya yıkıldı

İstanbul Göktürk'te bir yaya geçidine aracını park eden FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, sosyal medyada tepki çekti.

"Trafikte basit kuralı çiğneyen adam"

"Keremkolivar" adlı kullanıcı, Mete Kalkavan'ın aracını yaya geçidine park ettiği görüntüyü paylaşırken, "Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"'TFF' yazan bir eşofman vardı."

Ajansspor'a konuşan "Keremkolivar", "Futbolsever biri olarak Mete Kalkavan'ı tanıyorum. Üzerinde siyah ve arkasında da 'TFF' yazan bir eşofman vardı." dedi. Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı.

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