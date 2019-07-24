Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:56
İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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