Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek



İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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