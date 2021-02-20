Mete Gündoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'bürokrat' uyarısı!

İktisat Hareketi kurucusu ve başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan 20 Kasım 2019 tarihinde bir tv kanalında, hükümete; “Yabancılar gelirken yanlarında 5 kilo altın getirsinler” teklifinde bulunmuştu.

Gündoğan’ın bu teklifi üzerine 2 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 2182 nolu kararname ile yolcu beraberinde 5 kilo altın getirmek serbest olmuştu.

Yolcu beraberinden getirilen altın serbestisinde yeni bir karar alındı.

Resmi gazete 19 Şubat tarihinde yayınlanan yeni Cumhurbaşkanlığı 3557 nolu kararnamesi ile yolcu beraberinde getirilmesine izin verilen 5kg altın yasaklandı.

Bu gelişme üzerine teklifin fikir babası olan Prof. Mete Gündoğan twitter üzerinden şunları paylaştı;

“Yabancılar gelirken yanlarında 5 kilo altın getirsinler konuşmasını 20 Kasım 2019 tarihinde yaptık. 2 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2182 kararnamesi ile yolcu beraberinde 5 kilo altın getirmek serbest olmuştu. Bunu da açıkça 5 Mart 2020 tarihinde tebrik ettik. Doğru bir hamle idi. Devamında da tamamlayıcı hamleler bekliyorduk!

Heyhat ki ne heyhat! Biz tamamlayıcı hamle beklerken dün Cumhurbaşkanlığı 3557 nolu yeni kararı ile yolcu beraberinde getirilmesine izin verilen 5kg altın YASAKLANDI. Yani eskiye dönüldü. Bu yapılandan Sn. Cumhurbaşkanımızın haberi var mıdır acaba?

Burada çok ince bir işçilik görüyoruz! Eğer Sn. Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok ise bu fikrin nereden çıktığını takip edip fikir zincirinden niyet bütünlüğünü anlaması gerekir. Son sıralarda IMF güzellemeleri, bu tür cinlikler vs. bize eski hali dayatıyor! Bu krizdir.

Eğer Sn. Cumhurbaşkanımızın bundan haberi var ise IMF ve şürekasının ülkemizde oluşturduğu ekonomi/maliye ikliminde yetişenlerin onların zihniyetine ram olduklarını gösterir. Kuvvetle muhtemeldir ki bu yaklaşımı, “mecburuz” sosu ile takdim etmişlerdir. Lakin bir tercihtir.

Bürokratları atamak yetmiyor! Onlara bir istikamet tayin etmek gerekiyor. Sonra da takip etmek gerekiyor. Yoksa onlar bildiklerini icra ediyorlar. Hangi fikir ikliminde yetiştilerse o iklimin meyvesinin yetiştiriciliğini yapıyorlar!”