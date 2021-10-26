Metaverse nedir nasıl oynanır? Metaverseden alım satım nasıl yapılır?

Son yıllarda teknolojinin geldiği nokta hepimizi şaşırtıyor. Zaman içerisinde sanal dünyada daha yaşanılır ortamların olacağı yönündeki ifadeler ise yüksek sesle konuşulmaya başladı. Bilim kurgu kitaplarına konu olan, gerçekte olmasına imkan vermediğimiz sanal dünyanın içerisinde yaşama dair adımlar atılmaya başladı. Son günlerde yüksek sesle konuşulan “Metaverse” ise işte bu sanal hayatın en önemli adımlarından biri olacak gibi.

Metaverse nedir?

Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır. "Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.

İnsanlar, Metaverse sayesinde kendilerini, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik yoluyla dijital bir evren içinde bulabilecek ve bu evrenin içinde kaybolabilecekler.

Kripto para birimleri de Metaverse'te önemli. Kripto para birimiyle alım satım yapılabiliyor. Hatta arsa satışları için de bu para pirimi kullanılabiliyor.