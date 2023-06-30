Meta'nın sırrı ortaya çıktı

Şirket, kısmen uygulamalarının çalışma biçimine yönelik eleştirileri yanıtlamayı amaçlayan uzun bir blog yazısında, uygulamalarda ne tür içeriklerin gösterileceğine karar verirken kullanılan yapay zeka araçlarını detaylarıyla anlattı.

Eski Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı ve halihazırda Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkanı Nick Clegg, Meta'nın yapay zekayı, akışlardaki içerikte "gördüğünüz gönderilerin size yakın ve ilgi çekici gelme ihtimalini artırmayı" sağlama amacıyla kullandığını söyledi.

Independent Tükçe'nin haberine göre; Clegg, Meta'nın kullanıcıların bu sistemleri kontrol edebileceği yeni yollar ekleyerek bu uygulamalarda onlara nelerin gösterileceğini daha kolay yönetmelerinin sağlanacağını ifade etti.

Meta, yapay zeka hakkında daha fazla bilgi verme kararını "daha kapsamlı bir açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının parçası" olarak ve bu teknolojinin hem büyüdüğü hem de daha tartışmalı hale geldiği gerçeğini kabul ederek aldığını belirtti.

Clegg, "Üretken yapay zeka gibi güçlü teknolojilerde hızlı ilerlemeler yaşanırken, toplumun hem ihtimaller karşısında heyecanlanması hem de risklerden endişe duyması anlaşılabilir bir durum" diye yazdı.

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Bu endişeleri yanıtlamanın en iyi yolunun açıklık olduğuna inanıyoruz. Paylaşımın tamamı, Facebook ve Instagram'da içerikleri sıralarken kullanılan araçları açıklamayı hedefleyen 22 "sistem kartını" içeriyor. Bu kodlar Meta'nın şeffaflık sitesinde bulunabilir.

Bu kodlar, kullanıcının halihazırda takip etmediği hesaplardan çeşitli gönderiler gösteren Instagram Keşfet sayfası gibi belirli özelliklerde yapay zekanın nasıl çalıştığını detaylıca açıklıyor. Bu sistem, gönderileri bir araya getirip kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettikten sonra kullanıcıların daha önce benzer içerikleri beğenip beğenmediği gibi işaretleri kullanarak ve ilk adımdaki içerikleri sıralamak için ikinci adımı kullanıp bu gönderilerden hangilerinin ilgi çekme ihtimalinin daha yüksek olduğuna karar vererek çalışıyor.

Aynı kart, ilgi çekmeyen içeriği kaldırma amacıyla kullanıcıların sistemi nasıl kontrol edebildiğinin de altını çiziyor. Örneğin, keşfet sayfasında kullanıcıların "ilgilenmiyorum" demesine imkan tanıyan bir tuşun yanı sıra kişiselleştirme özelliklerini kullanmadan sayfayı görmelerini sağlayan başka bir tuş da bulunuyor.

Meta, kullanıcıların bu içeriğin nasıl sıralandığını daha iyi anlamasını da kolaylaştırmaya çalışacak. Buna, örneğin belirli bir gönderinin neden öne çıkarıldığını gösteren açılır pencerelerin yanı sıra bu yapay zeka modellerini daha derinlemesine anlamak adına araştırmacılarla etkileşime geçme sözü de dahil.