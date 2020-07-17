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Teknoloji

Metal yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi!

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu kemosentez yapmak için yakıt olarak manganez kullanan yeni bir bakteri türü keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 04:24:00 -
Metal yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi!

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu kemosentez yapmak için yakıt olarak manganez kullanan bir bakteri türü keşfettiklerini açıkladı.

Yeni bakteri türünü manganez üzerinde gerçekleştirdiği deneyler sonucu tamamen tesadüf eseri keşfettiklerini dile getiren mikrobiyolog Jared Leadbetter, bu türü diğer türlerden ayıran en önemli özelliğinin manganezi kemosentez için bir yakıt olarak kullanması ve geriye atık olarak manganez oksit bırakması olduğunu söyledi.

Çalışma sonuçları dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlandı.

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