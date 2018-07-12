Metal takıların temizliği nasıl yapılır?

Metal takılar tuzlu su ile temizlenebilir. Bir kaba ılık su doldurulur. İçerisine bir miktar tuz atılır. Karıştırılıp erimesi sağlanır.

Metal takılar bu kaba koyulup 1-2 dakika bekletildikten sonra yumuşak telli bir diş fırçasıyla fırçalanır. Sonra su ile durulanıp, yumuşak bir bezle kurulanır.

Bir diğer yöntem ise diş macunudur. Bir miktar diş macunu biraz su ile çok sıvı olmayacak şekilde macunlaştırılır. Bu karışım temizlenecek takının her yerine sürülür.

Yaklaşık 1 saat bu şekilde bekletildikten sonra yumuşak telli bir diş fırçası ile ılık su altında fırçalanarak yıkanır. İyice temizlendikten sonra yumuşak bir bezle kurulanır.

Renginde solma olmaması için bekleme süresi 1 saati geçmemelidir.

Ağır şartlarda kullanılarak yıpratılmış takılar için evde temizlemek yeterli olmayabilir.

Takı tamiri yapılan yerlerde cilalama yapılarak eski haline geri döndürülebilir.

Günlük kullanımda takılar yumuşak mikro lifli bezlerle silinip, kapalı ortamda saklanabilir.

Metal takılar havadaki oksijenle ve tenimizdeki asitlerle temasta olduğu sürece oksitlenme içerisindedir.

Kimyasallarla temasta çok çabuk bozulurlar. Bu nedenle kullanım sırasında temizlik yapılacaksa metal takılar çıkarılmalıdır.

Makyaj yapılacaksa, parfüm sıkılacaksa makyaj ve parfüm bittikten sonra takılar takılmalıdır. Böylece kimyasallarla temasları azalmış olur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.