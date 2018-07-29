THY - Konya
0553 313 94 23

Metabolizmayı hızlandırmanın yolu: Düzenli yürüyüş

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bakmaz, düzenli yürüyüş yapmak "Metabolizmayı hızlandırır. Kalp kası ve diğer kasları kuvvetlendirir, daha etkin çalışmasını sağlar. Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar. Yaşlanma süresini geciktirir." dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 22:20
Metabolizmayı hızlandırmanın yolu: Düzenli yürüyüş

Günlük yaşantımızda giderek artan hareketsizliğin getirdiği hastalıklarının en önemli toplum sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Eyüp Bakmaz,düzenli yürüyüş yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

YÜRÜMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Metabolizmayı hızlandırır.

Kalp kası ve diğer kasları kuvvetlendirir, daha etkin çalışmasını sağlar.

Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.

Yaşlanma süresini geciktirir.

Kilo kontrolünü sağlar.

Düşünsel yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar.

Dolaşımı düzenler, kalp, damar, beynin damarsal hastalıklar riskini azaltır.

Salgılanan hormonlar sonucu psikolojik olarak iyi hissetmemizi sağlar.

Kan basıncını düzenler.

Özellikle yaşlılarda fiziksel fonksiyonların iyileşmesinde katkıda bulunarak günlük yaşantılarında daha kolay sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Şeker, yüksek tansiyon gibi birçok hastalık için koruyucu ve tedavi edici rol oynar.

Vücuda sağlık ve zindelik kazandırır.

Kan yağlarının düzenlenmesini sağlar. İyi huylu kolestrolü ( HDL) yükseltirken kötü huylu kolestrolü (LDL) azaltır.

Kemiklerin kuvvetlenmesini sağlar, osteoporozu engeller.

Eklem ve kas esnekliğini arttırır.

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi başlattı
    1. Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi..
    2. Almanya Mesut Özil için ayakta
    3. Mesut Özil'e korkaklık suçlaması
    4. İlaç lobisi hedef almıştı... Canan..
    5. Metabolizmayı hızlandırmanın yolu:..
    6. Bulgur birçok hastalığa fayda sağlıyor
    7. Bebeklerde vitamin takviyesi
    8. Kas romatizması nedir?
    9. Myanmar'da felaket! 54 bin kişi..
    10. Şifa deposu: Pikan cevizi
    11. Kimler limonlu su içemez?
    12. İyileşen yaranın kaşınma nedeni bakın..
    13. Saliha kadın kimdir?
    14. İslami Cihad'dan işgalci İsrail'e ilk..
    15. Filistin yangın yeriyken Suudi Kral..
    16. İngiltere'den Katar'a şok suçlama!
    17. Muharrem İnce, Tuncay Özkan'ı..
    18. Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    19. Trump'tan açık tehdit:..
    20. İşgalci İsrail'den 90 Türk vatandaşına..
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...