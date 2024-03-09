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Kadın - Aile Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve: Metabolizmanız motor gibi çalışsın! Bunu yapan herkese iyi geliyor
Kadın - Aile

Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve: Metabolizmanız motor gibi çalışsın! Bunu yapan herkese iyi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-09 18:59:00 - 2024-03-09 19:33:39
Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve: Metabolizmanız motor gibi çalışsın! Bunu yapan herkese iyi geliyor

Metabolizmanızı hızlandırmak için birçok yol deneyip başarısız olduysanız bu içeriğimiz tam size göre. Metabolizmanızı motor gibi çalıştırmak için bunu yapmanız yeter! 6. günde iyi geliyor!

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz.Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz.İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

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