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Mesut'un kararı sonrası Almanlar ikiye bölündü

Milli futbolcumuz Mesut Özil'in ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması sonrasında Almanya adeta ikiye bölündü. Bazı medya kuruluşları bu kararı desteklerken, bazıları ise eleştirdi

22 Temmuz 2018 Pazar 23:38
Mesut'un kararı sonrası Almanlar ikiye bölündü

Mesut Özil´in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil´in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.

Almanya´nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil´in bu kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti. Spigel "Özil 'Alman Milli Takımı'nı bıraktı" başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti. Stern internet sitesi, Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi. Waz gazetesi ise "Özil suskunluğunu bozdu" başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 23:38
  1. Mesut Özil
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Almanya

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