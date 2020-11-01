Mesut Yılmaz'ın cenazesinde Başkan Erdoğan ile Abdullah Gül arasında dikkat çeken diyalog
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında geçen diyalog dikkat çekti.
72 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.
Konuşmasının ardından törene katılanların yanına giden Erdoğan, "Başınız sağolsun" dedi.
Erdoğan'ın bu sırada Abdullah Gül ile de bir süre konuşması kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan, Gül'e de 'Başınız sağ olsun' diyerek taziyede bulundu. Gül de aynı şekilde Başkan Erdoğan'a cevap verdi.
Cenaze törenine katılan isimler
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Aydın Doğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı.