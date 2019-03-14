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Mesut Üner: Çatalca’da 85 hektar üzerine sosyal tesis kurulacak

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın tarihi ve turizm değerlerinin ön plana çıkartacak projelerini anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Mesut Üner: Çatalca’da 85 hektar üzerine sosyal tesis kurulacak

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca’nın tarihi ve turizm değerlerinin ön plana çıkartacak projelerini anlattı.


Turizm geliştirme projeleri hakkında bilgi veren AK Parti ÇatalcaBelediye Başkan adayı Mesut Üner, “Mareşal Fevzi Çakmak Mesire alanı ve Sosyal Tesisleri’ni Çatalca’mıza kazandıracağız. Mevcut B tipi mesire yeri planı revize edilecektir. Mevcut alan A tipi mesire yeri fonksiyonlarında yeniden planlanacaktır. Alan genişletilerek bütüncül olarak tasarlanacaktır. Bu amaçla konsept proje hazırlanmıştır. Mesire alanının, tarih ve turizm değerlerini öne çıkarması ve 365 gün bölgeye tam hizmet vermesi hedeflenmektedir” açıklamasını yaptı.


85 hektarlık dev cazibe merkezi


Üner, konuşmasına “Sosyal tesisler bünyesinde; nikah salonları, butik otel, sanat parkı, kültür evleri, etkinlik ve spor alanları, yüzme havuzu, Aqua park, anayol güzergahında alışveriş dükkanları, kafeteryalar, açık hava sinemaları, el sanatları çarşısı, tasarım atölyeleri, piknik, rekreasyon ve gezi alanları bulunacak. Tesisler; Çatalca, İstanbul ve Tekirdağ’ın bölge ilçelerine hizmet verecek, bölgesel bir cazibe merkezi haline gelecek”diyerek devam etti.


Bütün ilçelerde var ama Çatalca’da yok


Bu iki projenin birbiriyle entegre olacağını belirten Üner, “Mesire alanı dediğimiz yer, 824 dönümlük bir alan. Çatalca’ya bütün ilçelerde olan ancak Çatalca’da olmayan sosyal tesisleri yapmak istiyoruz. Florya’da olan sosyal tesislerin bir benzerini buraya yapacağız. İçerisinde mesire alanları, kır düğünü alanları ve içerisinde 6-7 bölgenin kendi kültürlerine göre dizayn edilecek düğün platoları kuracağız. Mesela Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kardeşlerimiz, Trakya’daki kardeşlerimiz, Karadenizli kardeşlerimiz gelip bu platolarda kendi adetlerine göre düğünlerini yapabilecekler. Aynı zamanda buraya düğün yapmaya gelen insanlar buralarda Çatalca’ya da katkı sağlamış olacak” açıklamasını yaptı.


Doğal yaşam parkı


Çatalca’nın yeni bir destinasyon kazanacağını söyleyen Üner, “Çatalca’mızda ormanlık alan içerisinde doğal parklar, gezinti ve gözlem alanları evcil ve vahşi hayvanlar için barınaklar yapacağız ve ilçemize olan ilgiyi arttıracağız. Doğal Yaşam Parkı, hem hayvanların doğal ortamlarda yaşamasını sağlayacak hem de Çatalca yeni bir destinasyon kazanacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
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