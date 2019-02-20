Mesut Özkacan; "Efeler halkı ile ittifak içerisindeyiz"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, Baltaköy ve Gödrenli Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Seçimlerde ittifak yapılmasını eleştiren Özakcan, "Bizim ittifak partimiz yok. Biz Efeler halkımız ile ittifak halindeyiz" dedi.

Yerel seçime yaklaşılırken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören Başkan Özakcan, ilçe halkının kendisini sandıkta destekleyeceğine inancının tam olduğunu kaydetti. Göreve geldiği 5 yıldan bu yana halk ile iç içe olduklarını söyleyen Başkan Özakcan, "Muhtarlarımız ile etle tırnak gibiyiz. Kimseye bu güne kadar başkan gibi yaklaşmadık. Her yurttaşımız ile abi kardeş ilişkisi içerisinde olduk. Biriz, beraberiz, bir büyük aileyiz derken bu ailenin büyüğü olarak 5 yıl boyunca görev yaptık. Bugüne kadar hiç bir ayrım yapmadan nasıl birlikte olduysak, 31 Mart’ta da sizlerle birlikte olmak istiyoruz" dedi.

Aydın’ın 1 milyon 80 bin nüfusu ile 17 ilçesinden 300 bin nüfusu ile en büyük ilçesinin Efeler olduğunu belirten Özakcan, "Biz herhangi bir parti ile ittifak içerisinde değiliz. Ama Efeler halkımız ile yani sizlerle ittifak halindeyiz. Aydın’da bir tek kişinin isteği ve kaprisi yüzünden bu gelişen olayları yaşadık. Sizlerin desteği ile 31 Mart’ta demokrasinin ve halkın iradesinin ne demek olduğunu, 209bin seçmenin bir kişinin iradesinden daha büyük olduğunu tüm Türkiye’de göreceğiz. Aydın’da yurt genelinde ses getirecek bir demokrasi dersi alınacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan’ın her zaman kendilerinin yanında ve kapısının açık olduğunu söyleyen vatandaşlar, Özlem Çerçioğlu’nun kendilerini yalnız bıraktığını, seçimlerden seçime geldiğini ve kendisinden randevu alamadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdiler.