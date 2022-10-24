Mesut Özil'in son durağı resmen açıklandı!

Mesut Özil'in transferine dair oyuncunun menajerinden çok çarpıcı bir açıklama geldi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in bir sonraki adresiyle ilgili menajerinden ipuçları geldi.

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sezon sonunda Türkiye'den ayrılmanın eşiğinde. Oyuncunun bir sonraki adresiyle ilgili menajer Erkut Söğüt ipucunu verdi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in yeni durağının MLS olması bekleniyor.

Mesut Özil'in Başakşehir kariyeri sezon sonunda bitiyor. Deneyimli futbolcu, kontratının bitmesiyle birlikte MLS'e gitmenin hesaplarını yapıyor. Mesut Özil, ABD'nin yolunu tutup kariyerinin son imzasını atmak istiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mesut Özil'in akıbetiyle ilgili Ajansspor'a konuşan menajer Söğüt, oyuncusunun Arsenal sonrası MLS'e gitmesini istediğini ancak Mesut Özil'in tercihini Türkiye'den yana yaptığını söyledi. Mesut Özil'in Türkiye'de ailesiyle çok mutlu olduğunu belirten menajer, tecrübeli futbolcunun bir sonraki adresiyle ilgili ipucunu da vermiş oldu.

İddiaya göre Mesut Özil, Başakşehir'le yollarını ayırmasının ardından kendisine talip olan MLS ekiplerinden birine kariyerinin son imzasını atmak istiyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 4 maça çıkan Mesut Özil sadece 66 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı. Sırtından operasyon geçiren 34 yaşındaki futbolcu bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacak.