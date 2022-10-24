  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil'in son durağı resmen açıklandı!
Spor

Mesut Özil'in son durağı resmen açıklandı!

Mesut Özil'in transferine dair oyuncunun menajerinden çok çarpıcı bir açıklama geldi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in bir sonraki adresiyle ilgili menajerinden ipuçları geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:12:00 -
Mesut Özil'in son durağı resmen açıklandı!

Mesut Özil'in transferine dair oyuncunun menajerinden çok çarpıcı bir açıklama geldi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in bir sonraki adresiyle ilgili menajerinden ipuçları geldi.

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sezon sonunda Türkiye'den ayrılmanın eşiğinde. Oyuncunun bir sonraki adresiyle ilgili menajer Erkut Söğüt ipucunu verdi. Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in yeni durağının MLS olması bekleniyor.

Mesut Özil'in Başakşehir kariyeri sezon sonunda bitiyor. Deneyimli futbolcu, kontratının bitmesiyle birlikte MLS'e gitmenin hesaplarını yapıyor. Mesut Özil, ABD'nin yolunu tutup kariyerinin son imzasını atmak istiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mesut Özil'in akıbetiyle ilgili Ajansspor'a konuşan menajer Söğüt, oyuncusunun Arsenal sonrası MLS'e gitmesini istediğini ancak Mesut Özil'in tercihini Türkiye'den yana yaptığını söyledi. Mesut Özil'in Türkiye'de ailesiyle çok mutlu olduğunu belirten menajer, tecrübeli futbolcunun bir sonraki adresiyle ilgili ipucunu da vermiş oldu.

İddiaya göre Mesut Özil, Başakşehir'le yollarını ayırmasının ardından kendisine talip olan MLS ekiplerinden birine kariyerinin son imzasını atmak istiyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 4 maça çıkan Mesut Özil sadece 66 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı. Sırtından operasyon geçiren 34 yaşındaki futbolcu bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacak.

 

 

 

 

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!
RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Medya

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı
Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Kültür - Sanat

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!
Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Medya

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak
F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Teknoloji

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek
Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Kültür - Sanat

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23