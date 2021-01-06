Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt'ten konu ile ilgili açıklama geldi.

ESPN'e konuşan Söğüt, Mesut'un geleceğinin çok yakın bir vakitte belli olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Arsenal'de kalıp kalmayacağı belli değil. Mesut'un önceliği Arsenal'de kalmak ancak futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Opsiyonlarımızı değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde her şey netleşir. Transfer penceresi açık ve bu sebeple her şey çok daha hızlı ilerliyor."