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Spor Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
Spor

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'ye imzası an meselesi olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 3,5 yılda toplam 12 milyon Euro ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:54:00 -
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçelilerin merakla beklediği Mesut Özil transferinde sona gelindi. Ailesi ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş hazırlıklarına başlayan Mesut Özil, İngiliz kulübü ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraftarlar da 32 yaşındaki maestroya pandemi ye uygun karşılama yapacak. Havaalanından tesislere araç konvoyu planlanıyor.

Mesut Özil formülü 4+4+4

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık’tan önemli bir bilgi geldi. Twitter’dan açıklama yapan Işık, “Transfer tamamlanırsa Mesut Özil'e 4+4+4 (+5 milyon imza parası) ücret verecek Fenerbahçe! İmza parasını bir Fenerbahçeli geri kalan kısmın yarısını bir başka Fenerbahçeli "sponsor" olarak karşılayacak. Kulübün kasasından çıkacak para 6-7 milyon civarı...” ifadelerini kullandı.

Falcao'nun yarı fiyatına

Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu. Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe, oyuncudan beklediği performansı alamaması durumunda mali riski azaltmış oldu. Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.

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