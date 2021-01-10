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Spor Mesut Özil'in ağabeyinden olay Fenerbahçe paylaşımı
Spor

Mesut Özil'in ağabeyinden olay Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe ile prensipte neredeyse tamamen anlaşan Mesut Özil'in ağabeyi, 12 numarayı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 11:33:00 -
Mesut Özil'in ağabeyinden olay Fenerbahçe paylaşımı

Real Madrid forması ile gösterdiği başarılı performans sonucu adından sıkça söz ettiren Mesut Özil, 2013 yılında 47 milyon euroya İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'e transfer olmuştu.

Topçularda geçirdiği 7 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncu, Mikel Arteta'nın Arsenal'in başına geçmesinden sonra gözden düştü.

2020/2021 sezonunda henüz hiçbir resmi maça çıkamayan Özil'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, geçen gün Türk spor kamuoyunda yer alan haberler Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilirken, görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı. Transferin noktalanması için gün sayan sarı lacivertli taraftarların heyecanı, Mesut Özil'in ağabeyi tarafından yapılan paylaşımdan sonra ikiye katlandı.

Başarılı futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe logosunu kullandı. Paylaşıma göz kırpma emojisi koyan Mutlu Özil'in bu hareketi, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.

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Yorumlar

atakan699

ister fenere gelsin ister galataya böyle bir vatan evladi ile gurur duyulur
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