  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil’i yıkan haber!
Spor

Mesut Özil’i yıkan haber!

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in anneannesi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 14:18:00 - 2023-03-12 14:19:11
Mesut Özil’i yıkan haber!

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi. Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23