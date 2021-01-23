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Ekonomi Mesut Özil’i 8 milyona transfer eden Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı
Ekonomi

Mesut Özil’i 8 milyona transfer eden Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin aylık Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Mali konuların konuşulduğu bölümde Fenerbahçe Kulübü'nün 8 milyon avroya yaptığı Mesut Özil transferinden sonra açıklanan borcu 4 Milyar 719 Milyon TL olarak belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 13:50:00 -
Mesut Özil’i 8 milyona transfer eden Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 Milyar 719 Milyon TL olarak açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Küçük: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür

Salgın nedeniyle kulübün işleyişinin derinden sarsıldığını vurgulayan Küçük, "Başkanımız ve yönetimimiz bu dönemde ellerinden gelen en üstün gayreti sarf ederek kulübümüzü yönetmeye devam ettiler. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz tüm imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda artış var. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir kulübü yönetmek kolay değildir. 2018 yılında görevine başlayan Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Geçen yaklaşık 2,5 senelik mesailerinde kulübümüzü başarıya götürdüklerini, mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ettiklerini görüyorum ve tebrik ediyorum"

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