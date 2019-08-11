Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!

Arsenal futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a Londra'da bıçakla saldırı şüphesiyle Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci gözaltına alındı.

Londra'da arabasına binerken gasp girişimi ve ardından bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı.

BBC'nin haberine göre ise Mesut Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.

Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu belirtildi.

İki oyuncuya yakın takip

Öte yandan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, 24 saat boyunca iki futbolcuyu da yakından izliyor.