Mesut Özil'e ABD takımı talip oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampı sürüyor. Sarı - Lacivertliler yeni hoca Vitor Pereira ile bu sezon, güçlü bir takım savunması ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefliyor. Kadroda büyük bir şişkinlik olması teknik heyeti ve yöneticileri düşündürürken bir an önce gönderilmek istenen oyuncular için talip bekleniyor. Özellikle savunma ve hücum bölgesinde çok fazla alternatife sahip olan Fenerbahçe, kadroda düşünmediği oyuncular için gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

Mesut Özil'e ABD'den flaş teklif

Bu sezon tüm Fenerbahçeli camianın kendisinden çok şey beklediği Mesut Özil için ABD'den flaş bir teklif geldiği iddia edildi. Kanarya'nın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in ABD'de birçok kulüp tarafından takip edildiği ancak David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünün yakın dönemde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bir tam sezon oynayıp daha sonra futbolu ABD'de bırakmak istemesine karşın yüksek bir bonservis getirisi olduğu takdirde yönetimin bu teklifi düşüneceği iddia edildi.