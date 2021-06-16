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Spor Mesut Özil'den Türkiye'ye Galler karşısında destek
Spor

Mesut Özil'den Türkiye'ye Galler karşısında destek

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Galler karşısında başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:15:00 -
Mesut Özil'den Türkiye'ye Galler karşısında destek

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler iler Azerbaycan'ın Bakü kentinde bu akşam saat 19:00 karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'den Ay Yıldızlı takıma destek mesajı geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılar diledi.

Mesut "Milli Takımımıza, kardeş ülke Azerbaycan’da Galler’e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye" mesajıyla Galler karşısında A Milli Takımız'a mesaj gönderdi.

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