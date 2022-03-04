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Spor Mesut Özil'den Trabzonspor talebi!
Spor

Mesut Özil'den Trabzonspor talebi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Teknik Direktör İsmail Kartal ile görüştüğü ve, "Trabzonspor maçı çok önemli. Kendimi iyi hissediyorum, mutlaka oynamalıyım" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:18:00 -
Mesut Özil'den Trabzonspor talebi!

Fenerbahçe, pazar günü sezonun kalan bölümünün en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligde 3’te 3 yapan Sarı- Lacivertliler, lider Trabzonspor’u da yenip Şampiyonlar Ligi bileti konusunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek istiyor. Bu zorlu karşılaşma öncesi Mesut Özil’in takıma dönmesi herkese moral verdi. Üstelik yıldız futbolcu, idmanlardaki performansıyla tam anlamıyla şov yaptı. Tecrübeli oyuncunu hazır görünmesine rağmen İsmail Kartal, 1.5 aydır sahalardan uzak kalan öğrencisini ilk 11’de görevlendirme konusunda tereddütlü.

Kartal, Mesut’u kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almaya sıcak bakıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun hocasıyla yaptığı konuşmada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor, bizim için en önemli maç konumunda. Zaten takıma uzun süredir katkı sağlayamadım. Bu karşılaşmada mutlaka oynamalıyım. Görev verirseniz, sahada ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullandığı kaydedildi. İsmail Kartal’ın son kararını, sağlık ekibinin tavsiyesini de aldıktan sonra vereceği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik

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