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Spor

Mesut Özil'den ırkçıları çıldırtacak Ramazan paylaşımı

Müslüman kimliği nedeniyle ırkçıların hedefi olan futbolcu Mesut Özil, Ramazan ayının gelmesi nedeniyle mesaj yayınladı.

2020-04-24 10:14:00 -
Mesut Özil'den ırkçıları çıldırtacak Ramazan paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Ramazan ayı nedeniyle Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu paylaşımlarında, İslam dünyasının Ramazan ayını kutlayan yıldız futbolcu, “Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlere de değinen Mesut Özil, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan.”

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