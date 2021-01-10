  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil'den Galatasaray'a olay gönderme
Spor

Mesut Özil'den Galatasaray'a olay gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini söylemesi Başakşehir tarafından sert karşılanırken, Arsenal forması giyen Mesut Özil de bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 01:33:00 -
Mesut Özil'den Galatasaray'a olay gönderme

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi istemesini açıklamasından sonra bir kahve göndermesi de Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Mesut Özil'den geldi.

Galatasaraylı futbolcular Oğulcan ve Taylan'ın gol sevincinde kahve içme sevinci yapması, ardından teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehirli Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi istediğini açıklamasından sonra Başakşehir kulübünden kahve fincan paylaşımı gelmişti.

Daha sonra ise Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile yaptığı kahveli paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Mesut Özil, "Aşkımla kahve keyfi" şeklinde bir mesaj paylaştı ve bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi sözler: Kendi kızlarını da...
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi sözler: Kendi kızlarını da...

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda terörlü iltisaklı kişilerle eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir tepki de ..
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Spor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi bitme aşamasına gelen Henry Onyekuru, 10 bagaj ile İstanbul'a geldi.

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü
Dünya

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

ABD'nin başkenti Washington'a çok sayıda ulusal muhafız askerleri sevk edildi. Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız asker konvo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay