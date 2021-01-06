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Spor Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Spor

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

İngiltere Premer Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı İstanbul fotoğraflı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:52:00 -
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Mesut Özil, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını "Bu şehir" ifadesiyle paylaştı.

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları harekete geçirdi. Taraftarlar, Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde binlerce mesaj yolladı.

İngiltere Premer Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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