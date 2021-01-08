Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım

Mesut Özil’den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Maçlardan önce mutlaka dua eden genç futbolcu, bugün de İstanbul’da bulunan Sultanahmet Cami lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı.



Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Boğazı’ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Mesut Özil, paylaşımında Gazali’nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına yer verdi.

