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Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı
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Spor Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı
Spor

Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı

Fenerbahçe'de forma giyen süper yıldız Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:58:00 -
Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.

Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı.

Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

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