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Spor Mesut Özil Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de forma giyebileceğini açıkladı
Spor

Mesut Özil Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de forma giyebileceğini açıkladı

İngiltere ekibi Arsenal'dan ayrılması beklenen Mesut Özil, "Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 07:44:00 -
Mesut Özil Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de forma giyebileceğini açıkladı

İngiltere ekibinden Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil, Türkiye'ye transfer olursa Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

Twitter üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, "Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki her Türk taraftarın ülkesinden bir takımı destekleyerek büyüdüğünü kaydeden Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü." şeklinde görüş belirtti.

Son günlerde Fenerbahçe'ye imza atabileceği iddia edilen Mesut Özil'e İstanbul'un en sevdiği yer neresi sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi.

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Rıdvan Dilmen'in favori Türk futbolcusu olduğunu belirten Mesut Özil, Nijeryalı Jay Jay Okocha'nın da gençken 10 numaralı Fenerbahçe formasını giydiğini belirtti.

Kariyerine başladığı sezonun geri kalanında Almanya'nın Schalke 04 takımında oynayıp oynamayacağı sorusuna olumsuz yanıt veren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her zaman Schalke 04'e sempati duyuyorum ama transfer yapıyorum. şu anda benim için bir seçenek yok. Onlara en iyisini diliyorum. ”değerlendirmesininde bulundu.

Arsenal'de oynamaktan keyif aldığını kaydeden Mesut Özil, "Şimdiye kadar pek çok iniş çıkışlar yaşamış olmama rağmen Arsenal'e transfer olmaktan hiç pişman olmadım. Geçen sene ligde verilen molaya kadar oynadığım son birkaç maç. Koronavirüs nedeniyle bana iyi geldi. Her şey olumlu ilerliyordu. Ama maalesef aradan sonra işler değişti. "yorumunu yaptı.

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