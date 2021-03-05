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Spor Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?
Spor

Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmada yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 65. Dakikasında girdiği ikili mücadelede yerde kalan Mesut Özil, maçtan sedyeyle ayrıldı. Bunun üzerine futbolseverler, Mesut Özil’in ne zaman sahalara döneceğini merak etmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek? Mesut Özil, haftaya oynayabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:51:00 -
Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmada yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlık geçirdi. Sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Mesut Özil’in yerine yeni transfer olan İrfan Can Kahveci maça girdi.

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem tespit edildiğini belirtti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmada yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlık geçirdi. Mesut Özil, girdiği bir ikili mücadelede yerde kaldı. Mesut Özil’e ilk tedaviyi sağlık görevlileri yaparken sol ayak bileği döndüğü için yere basmakta zorlanan Mesut Özil, sedyeyle oyundan çıktı.

Mesut Özil’in oyundan çıkması üzerine yerine 65. dakikada İrfan Can Kahveci girdi. İrfan Can, ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça çıktı. Peki, Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

Mesut Özil ne zaman sahalara dönecek?

Sarı-lacivertli kulübün, Mesut Özil’in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Mesut Özil’in çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Mesut Özil’in tedavi sürecine göre iyileşme süresinin kısalabileceği de belirtildi.

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