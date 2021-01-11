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Spor Mesut Özil ne zaman Fenerbahçe’ye gelecek? Mesut Özil'in transferi bitti mi?
Spor

Mesut Özil ne zaman Fenerbahçe’ye gelecek? Mesut Özil'in transferi bitti mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Arsenal'de top koşturan yıldız oyuncu Mesut Özil'i renklerine katmak için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe, Mesut Özil’in transferinde önemli bir gelişmeye imza attı. Peki Mesut Özil ne zaman Fenerbahçe’ye gelecek? Mesut Özil Fenerbahçe’ye transferi tamalandı mı? Mesut Özil kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 09:57:00 - 2021-01-11 09:58:39
Mesut Özil ne zaman Fenerbahçe’ye gelecek? Mesut Özil'in transferi bitti mi?

Mesut Özil, Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda top koşturan ve Almanya milli takımının 10 numarası olan Mesut Özil'i renklerine katmak için Fenerbahçe yoğun çalışma yürütüyor. Mesut Özil’in Arsenal ile fesih işlemleri sona ermek üzere. Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayacak. Hürriyet’te yer alan habere göre, Son dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak sonuca kilitlenmişken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir haber verdi ve Topçular'ın, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına onay verdiğini belirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.

 

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