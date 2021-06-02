  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Mısır, Katar'dan 220 İhvan mensubunu sınır dışı etmesini isteyecek"
Bangladeş'in zorla 'Ölüm Adası'na yerleştirdiği Arakanlılardan protesto
O isimden uyarı:Toplumsal sorun haline gelen fuhşiyat engellenmeli!
Rusya ve ABD heyetleri İran nükleer anlaşmasını görüştü
Spor Mesut Özil Meksika'ya damga vurdu
Spor

Mesut Özil Meksika'ya damga vurdu

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in Meksika'nın Nexaca takımı hissedarı olması ülke basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 00:05:00 -
Mesut Özil Meksika'ya damga vurdu

Fenerbahçeli futbolcunun bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımla Meksika ekiplerinden Clup Necaxa’nın hissedarı olduğunu açıklaması ülke basınında sevinçle karşılandı.

Birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için “Yıldız” ve “Dünya Şampiyonu” olarak bahsedildi.

Bazı gazetelerin Mesut hakkındaki yorumları şöyle:

ESPN: 2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonu olan Mesut Özil Necaxa ile ortaklığını sosyal medyadan duyurdu.

Futbol En Formula: Mesut Özil Necaxa ile olan ortaklığıyla gurur duyuyor.

Record: Mesut Özil insanları Şimşeklere (Necaxa) üye olmaya davet etti.

Juan Futbol: Mesut Özil Necaxa’nın yeni hissedarı olmanın heyecanını yaşıyor.

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil’in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine hoş geldin @MesutOzil1088” mesajını yayınladı.

Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika’nın en üst ligi olan Liga MX’te yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay